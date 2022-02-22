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17:49, 22 февраля 2022 года

Общественники заявили о снижении стоимости ПЦР-тестов в Орловской области

Средняя цена уменьшилась на 300 – 500 рублей.


Отделение Народного фронта в Орловской области заявило о снижении средней стоимости ПЦР-тестирования в регионе. Она уменьшилась на 300 – 500 рублей, но в некоторых лабораториях цены сохранились на прежнем уровне. Общественники продолжают держать вопрос на контроле.

В конце января стоимость 12-часового теста составляла от 1 900 до 2 500 рублей, а суточного от 1 500 до 1 700 руб. Спустя три недели повторный мониторинг показал, что средняя цена суточного теста сейчас составляет 1 300 руб. За 12-часовое ПЦР-тестирование необходимо отдать от 1 700 руб. до 1 900 руб.


Артём Ежаков


 
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