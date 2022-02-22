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21:20, 22 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ветераны принимают поздравления с Днём защитника Отечества.



- Наша поддержка тем, кто хочет жить мирно. В Орле принимают гуманитарную помощь для беженцев.



- Дачники уже готовятся к предстоящему сезону.



- Красивая дата – повод для свадьбы. Сегодня в Орле расписались 37 пар новобрачных.



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