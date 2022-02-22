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18:50, 22 февраля 2022 года

В красивую дату в Орле расписались 37 пар новобрачных

22.02.2022 – зеркальная дата. Многие верят, что она несёт в себе волшебство.


Сегодня особая дата: 22 февраля 2022 года. Она зеркальная - читается одинаково с обеих сторон. В этот день многие считают хорошей приметой загадывать желания. Для некоторых главная мечта - создание семьи.

Город Орёл свёл судьбы студентов - Александры из Пензы и Артёма из Калуги. Пара вместе три года. Для свадьбы планировали другую дату - годовщину начала отношений. Но магические «двойки» выбрали их сами.

Александра Тюлюкина, жительница г. Орла: «Мы хотели расписаться 1 февраля, но в этот день было всё занято. Решили выбрать красивую дату 22.02.22».

Олеся и Евгений также не стремились заключать брачный союз 22 февраля. Но судьба распорядилась иначе.

Олеся Гладких, жительница г. Орла: «Это была единственная дата свободная, на 11:20, и я сказала, что это просто судьба. И двойки присутствуют у нас везде, где бы мы ни были. Даже когда мыли машину, остановился счётчик, а на нём - 222. Это судьба».

Зеркальная дата 22.02.22 оказалась популярной, несмотря на вторник. Марш Мендельсона прозвучал в этот день в Орле 37 раз. Однако это не рекорд. Больше всего пар - почти 60 - расписались 18 августа 2018 года.

Елена Бобровская, заместитель начальника ЗАГСа г. Орла: «Я думаю, что для новобрачных магия этих чисел подразумевает какое-то волшебство».

С точки зрения нумерологии, дата-палиндром предвещает хороший крепкий брак.

Алёна Кивайло, астролог: «В сумме эти числа дают тройку, а тройка это уже творческое начало. Это самовыражение, радость, это образ ребёнка, поэтому сегодняшнее число хорошо не только для свадеб, но и для зачатия».

Планеты тоже на стороне молодожёнов. Соединение Венеры, Марса и Плутона в знаке Козерога обещают прочный и продолжительный союз. Это значит, что у наших героев есть шанс отпраздновать золотую свадьбу в 2072 году.


Юлия Сабельникова


 
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