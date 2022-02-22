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19:03, 22 февраля 2022 года Государственная Дума страны ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве Комментарий депутата Госдумы Ольги Пилипенко.





Накануне президент страны Владимир Путин подписал Указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Сегодня Государственная Дума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с этими республиками.

Ольга Пилипенко, депутат Госдумы: «Чтобы не допустить дальнейшего кровопролития, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вчера подписал документы о признании этих республик и договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. На наш взгляд, принятие решения о ратификации договоров это единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир».





Юлия Сулим





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