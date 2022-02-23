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10:07, 23 февраля 2022 года «Мистер Нокаут» - в кинотеатрах страны Новый фильм Артёма Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксёра Валерия Попенченко. Фильм выходит в прокат при поддержке телеканала «Россия».





Сегодня, 23 февраля, стартует в прокате новый фильм Артёма Михалкова «Мистер Нокаут». Фильм рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксёра Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио.



Валерий Попенченко был уникальным боксёром - в ринге он был быстр, стремился обострить любой поединок, любил заканчивать бои досрочно, за что его и прозвали «Мистер Нокаут». Известны случаи, когда соперники имитировали нокауты, чтобы не продолжать поединки против него. Для всего нашего бокса – он настоящий кумир.



В советской прессе технику ведения боя, свойственную Валерию Попенченко, называли «корявой»: она совершенно не вписывалась в классические каноны того времени. Методы, к которым прибегал во время тренировок его наставник, Григорий Кусикьянц, тоже вызывали массу споров и недовольства. В мире советского бокса их тандем называли «Драчун и Психопат».

«Мне было важно показать, как мог неугодный консервативному большинству тренер привести своего несоответствующего традиционным представлениям о боксёре подопечного к таким большим победам, - объясняет режиссёр. – Важно показать необычную методику тренировок, в частности, Кусикьянц заставлял учеников колоть дрова, заниматься балетом, жонглировать и играть в шахматы. (Позже, кстати, эти методы появлялись в различных иностранных фильмах про бокс, например, в «Рокки»). И, главное, показать их действительно весьма интересные отношения друг с другом: отец Попенченко погиб на фронте, и тренер заменял ему отца».



В целом это история о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.



В фильме снимались: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина.



Фильм снят при финансовой поддержке Корпорации «РОСТЕХ», Акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ», Холдинга «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ», ОФ «OU7», ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ»» и «НАЦИМБИО».





Орловское Информбюро





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