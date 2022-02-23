среда 23.02.2022 12:42:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:07, 23 февраля 2022 года

«Мистер Нокаут» - в кинотеатрах страны

Новый фильм Артёма Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксёра Валерия Попенченко. Фильм выходит в прокат при поддержке телеканала «Россия».


 Сегодня, 23 февраля, стартует в прокате новый фильм Артёма Михалкова «Мистер Нокаут». Фильм рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксёра Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио.

Валерий Попенченко был уникальным боксёром - в ринге он был быстр, стремился обострить любой поединок, любил заканчивать бои досрочно, за что его и прозвали «Мистер Нокаут». Известны случаи, когда соперники имитировали нокауты, чтобы не продолжать поединки против него. Для всего нашего бокса – он настоящий кумир.

В советской прессе технику ведения боя, свойственную Валерию Попенченко, называли «корявой»: она совершенно не вписывалась в классические каноны того времени. Методы, к которым прибегал во время тренировок его наставник, Григорий Кусикьянц, тоже вызывали массу споров и недовольства. В мире советского бокса их тандем называли «Драчун и Психопат».
«Мне было важно показать, как мог неугодный консервативному большинству тренер привести своего несоответствующего традиционным представлениям о боксёре подопечного к таким большим победам, - объясняет режиссёр. – Важно показать необычную методику тренировок, в частности, Кусикьянц заставлял учеников колоть дрова, заниматься балетом, жонглировать и играть в шахматы. (Позже, кстати, эти методы появлялись в различных иностранных фильмах про бокс, например, в «Рокки»). И, главное, показать их действительно весьма интересные отношения друг с другом: отец Попенченко погиб на фронте, и тренер заменял ему отца».


В целом это история о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

В фильме снимались: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина.

Фильм снят при финансовой поддержке Корпорации «РОСТЕХ», Акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ», Холдинга «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ», ОФ «OU7», ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ»» и «НАЦИМБИО».


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.