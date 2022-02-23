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8:08, 23 февраля 2022 года Жителям Ливен предложили на выбор три территории для благоустройства Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая.





Жителям Ливен предложили на выбор три общественные территории для благоустройства, – заявили в областном правительстве. В перечне – мемориальный комплекс на пл. Победы и аллее Героев (3 этап); общественная территория «Комсомольский парк» (1 этап) и общественная территория по ул. Орловская.



Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая. Сделать выбор можно будет на единой федеральной платформе. Работы пройдут в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».





Артём Ежаков





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