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11:10, 23 февраля 2022 года В Ливнах на мужчину завели уголовное дело за хранение запасов марихуаны Изъято 88 граммов наркотического вещества.





В Ливенском районе наркополицейскими благодаря оперативной информации установлен подозреваемый в хранении марихуаны, – сообщили в областном УМВД. Правоохранители заинтересовались 41-летним мужчиной после оперативной информации о его возможной причастности к преступлению.



Было изъято 88 граммов наркотического вещества. Ливенец хранил их в доме и надворной постройке. Подозреваемый объяснил, что нашёл в поле дикую коноплю и сорвал её для личного употребления.



Фигурант отпущен под подписку о невыезде. Ему грозят штраф, обязательные работы, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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