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12:12, 23 февраля 2022 года В минувшем году в Орловской области снизился уровень преступности Число зарегистрированных преступлений снизилось по ряду направлений.





В 2021-м году в Орловской области было зарегистрировано 8,2 тыс. преступлений, что на 4,7% меньше, чем в 2020-м. Об этом было заявлено на координационном заседании по обеспечению правопорядка. В структуре преступности более 60% составляют преступления против собственности, половина из которых – кражи всех форм собственности, каждое третье – мошенничества.



Отмечено снижение эпизодов разбоя, грабежей, мошенничеств, квартирных и автомобильных краж. На 15,4% сократились случаи преступлений, совершенных в нетрезвом виде, на 16,7% – под воздействием наркотиков, на 7,8% – рецидивистами. На 38,5% снизилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. Также несколько уменьшилась преступность в общественных местах и на улицах городов и населенных пунктов.



Правоохранительными ведомствами раскрыто 3,8 тыс. преступлений. В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков изъято свыше 114 килограммов «зелья».





Артём Ежаков





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