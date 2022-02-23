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9:00, 23 февраля 2022 года Сегодня – День защитника Отечества Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова





Уважаемые орловчане!



Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Объединенные чувством гордости за славную историю страны и героической Орловщины, в этот день мы отдаём дань глубокого уважения всем, кто посвятил свою жизнь ратному служению Отечеству, кто сегодня стоит на страже безопасности Родины, обеспечивая её суверенитет и территориальную целостность.



Продолжается неустанная работа по укреплению обороноспособности страны, модернизации Вооружённых Сил, способных дать достойный ответ на все вызовы и угрозы современности. Всецело поддерживаем этот стратегический курс руководства Российской Федерации!



Мы верим в несокрушимую мощь наших доблестных защитников Родины, преклоняемся перед подвигами героев прошлых времён и наших современников! Убежден, орловчане и впредь будут вносить достойный вклад в защиту национальных интересов, процветание великой российской державы и родного края, военно-патриотическое воспитание молодёжи.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых достижений на благо Орловской области и всей России!



Губернатор Орловской области,

А.Е. Клычков.





Орловское Информбюро





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