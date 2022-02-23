Автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую область

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11:47, 23 февраля 2022 года
Автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую областьМашину из Орловской области сопровождает зампред облсовета Михаил Вдовин.
Как только что сообщил зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин, в Ростовскую область прибыл гуманитарных груз для жителей ЛНР и ДНР, которые вынуждены были покинуть республики. Михаил Вдовин сопровождает машину из Орловской области. В качестве груза – предметы гигиены, продукты питания, предметы первой необходимости.
Орловское Информбюро