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11:47, 23 февраля 2022 года Автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую область Машину из Орловской области сопровождает зампред облсовета Михаил Вдовин.





Как только что сообщил зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин, в Ростовскую область прибыл гуманитарных груз для жителей ЛНР и ДНР, которые вынуждены были покинуть республики. Михаил Вдовин сопровождает машину из Орловской области. В качестве груза – предметы гигиены, продукты питания, предметы первой необходимости.





Орловское Информбюро





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