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12:16, 23 февраля 2022 года В Орловской епархии создан оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР Об этом сообщили в Орловской митрополии.





По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в Орловской епархии создан оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

Главой оперативного штаба назначен руководитель епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности иерей Олег Анохин. В состав штаба вошли настоятели ряда храмов города Орла.



Штаб ведёт сбор продуктов, одежды и средств гигиены, которые впоследствии адресно будут переданы эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.



Беженцы из Донбасса также могут обращаться за получением гуманитарной помощи к священнику Олегу Анохину по телефону +7 (953) 618-54-08. По этому же номеру могут обратиться и желающие передать продукты и одежду для нуждающихся.





Орловское Информбюро





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