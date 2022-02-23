В Орловской области - 610 новых случаев коронавирусной инфекции

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12:21, 23 февраля 2022 года
В Орловской области - 610 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализировано 126 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 126 человек, после выздоровления выписано 396 человек, скончались шесть человек.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 96 042;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 723.
Орловское Информбюро