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12:21, 23 февраля 2022 года В Орловской области - 610 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 126 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 126 человек, после выздоровления выписано 396 человек, скончались шесть человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 96 042;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 723.





Орловское Информбюро





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