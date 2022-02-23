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12:28, 23 февраля 2022 года Орловцы приняли участие в Кубке Черноземья по сноукайтингу На соревнованиях в Курской области наш регион представили три спортсмена.





Кубок Черноземья по сноукайтингу состоялся в Курской области в минувшие выходные. По регламенту необходимо было девять раз преодолеть трассу, протяженностью 8 километров, за максимально короткое время.



Турнир длился два дня. В первый день из-за плохих погодных условий провели только три гонки, во второй – ещё пять. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 40 спортсменов из регионов Черноземья, а также Ленинградской области и Москвы. Орёл представили трое спортсменов, лучшим из которых стал Артур Будянский. В классе «стандарт» наш спортсмен занял четвертое место. В абсолютном зачёте Артур Будянский стал шестым. Евгений Араттцев в общем зачёте стал десятым. Марлен Гусев - тринадцатым. По словам самих спортсменов, итогами они довольны, однако есть над чем работать для улучшения результатов.



Фото предоставлено организаторами турнира





Анастасия Дорохова





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