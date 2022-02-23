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16:00, 23 февраля 2022 года Баскетболистки Орловского государственного университета выиграли дивизион «Центр» Ассоциации студенческого баскетбола «Финал восьми» наша команда приняла на своей площадке.





С 17 по 19 февраля на площадке спорткомплекса Орловского государственного университета состоялся «Финал восьми» дивизиона «Центр» Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд. В финале встретились хозяйки площадки и команда Воронежской государственной академии спорта. Итог встречи - победа орловчанок 68:54. Третьими стали баскетболистки из Владимира.



Также в активе нашей команды две личные награды. Лучшим защитником была признана Юлия Малышева, приз самого ценного игрока турнира отдали Марии Титеевой.



Фото: группа ЖБК ОрелГУ «Вконтакте»









Анастасия Дорохова





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