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12:59, 23 февраля 2022 года В Орле возложили цветы к стеле воинской славы Сегодня – День защитника Отечества.











Сегодня в честь Дня защитника Отечества к стеле «Орёл – город воинской славы» возложили гирлянду Славы. Также на бульваре Победы возложили цветы к бюстам героев.



В церемонии приняли участие представители всех ветвей региональной власти. Собравшиеся почтили память погибших защитников нашего Отечества, которые беззаветно сражались за светлое будущее своих потомков, минутой молчания.





Орловское Информбюро





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