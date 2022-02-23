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14:59, 23 февраля 2022 года Юная орловчанка стала двукратной победительницей Всероссийского турнира по бадминтону В активе Амины Ахметшиной награды в личной и парной категории.





С 13 по 17 февраля в городе Бердск Новосибирской области состоялись Всероссийские соревнования юниорской и юношеской серии YONEX Гран-при, этап Первенств России по бадминтону 2022 года «Сибирский волан». Воспитанница СШОР №1, Ахметшина Амина завоевала золото в одиночной категории до 15 лет и в парной категории с Аленой Иващенко.



Фото: Федерация бадминтона Орловской области





Анастасия Дорохова





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