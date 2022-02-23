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15:40, 23 февраля 2022 года Под Орлом в результате ДТП пострадали четыре человека Среди пострадавших двое детей.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, 22 февраля в 19 часов в Малоархангельске Орловской области произошло ДТП.



Водитель автомобиля Mitsubishi, врезавшись сначала в стоящий ВАЗ 14-й модели, столкнулся с ВАЗом 12-й модели. В результате водитель и пассажиры «двенадцатой» пострадали. Среди них двое детей – мальчики шести и двух лет.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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