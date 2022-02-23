Главная » Новости



15:59, 23 февраля 2022 года В Орле пострадала женщина-водитель. Виновник ДТП скрылся ДТП произошло накануне, 22 февраля.





В Орле 22 февраля в 14:50 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по Московское шоссе со стороны ул. Бурова в направлении ул. Металлургов, и в районе д.139 по Московскому шоссе произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Киа Рио» получила телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2