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16:20, 23 февраля 2022 года В Орле росгвардейцы задержали любителя деликатесов Тревожную кнопку нажали сотрудники сетевого супермаркета на улице 8 Марта.





Как сообщает пресс-служба Управлении Росгвардии по Орловской области, росгвардейцы не допустили случай хищения с охраняемого объекта. Тревожное сообщение поступило из сетевого супермаркета на улице 8 Марта. Правоохранители прибыли на место происшествия, когда злоумышленник попытался скрыться из торгового заведения с неоплаченной деликатесной продукцией на сумму в несколько тысяч рублей.



Впоследствии стражи правопорядка передали задержанного в отдел полиции для проведения разбирательства.



В Советском районе города Орла «тревожными» кнопками обеспечены 418 объектов, из которых более 10 установлены в учреждениях здравоохранения и свыше 50 в образовательных организациях. С начала текущего года сотрудники вневедомственной охраны осуществили около 150 выездов для предотвращения различных правонарушений, основными из которых стали мелкие хищения и нарушение правопорядка в общественных местах.





Орловское Информбюро





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