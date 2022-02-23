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18:40, 23 февраля 2022 года

Орловские росгвардейцы присоединились к федеральному проекту «Парта Героя»

Основной целью проекта является создание в школах особенных парт, на которых размещается информация о воинах-соотечественниках, их фотографии и истории подвигов.




 Учащиеся орловской школы №29 и представители Росгвардии приняли участие в образовательном проекте «Парта героя». Школа носит имя Дениса Мельникова, который погиб при обезвреживании особо опасного преступника. Мельников был награждён орденом Мужества.

Во время мероприятия, которое состоялось в преддверии Дня защитника Отечества, школьникам напомнили биографию героя. Росгвардейцы вместе с детьми разместили на парте Дениса Мельникова его портрет, школьные тетради, пионерский галстук и другие личные вещи. Затем правоохранители рассказали о службе в составе спецподразделения Росгвардии и спортивной подготовке сотрудников СОБР.

В завершение встречи сотрудники и военнослужащие поздравили собравшихся с наступающим Днем Защитника Отечества и возложили цветы к мемориальной доске, сообщает пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области


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