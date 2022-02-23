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15:20, 23 февраля 2022 года Свой вклад в защиту Родины вносят представители всех национальностей Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв встретился с теми, для кого дружба народов не пустые слова.





Имаму Орловской области Холиду Расулову только исполнилось 19 лет, когда он получил повестку. Через два дня его родной старший брат должен был сыграть свадьбу. Но свой долг перед Родиной будущий священнослужитель поставил выше и покинул отчий дом в Узбекистане согласно срокам призыва. Служил он в Белоруссии, в танковых войсках. И, как и многие, армейские истории вспоминает с улыбкой. Как, например, случай на учениях, когда его часть прибыла на неделю раньше остальных. И сухпайки у них закончились ещё до начала самих учений. Помощи просили у жителей ближайшей деревни.



Холид Расулов, имам-мухтасиб Орловской области: «Возле магазина было много женщин, стояли за покупками. Неудобно было, но когда обратился, оказалось - у одной женщины сын служил в Средней Азии. Она с удовольствием меня приняла, рассказывала о сыне, дала картошки, хлеба».

Орловец Александр Исьёмин служил в войсках связи на Украине. Связать жизнь с воинской службой он планировал ещё будучи школьником. Так и вышло. Два года армии, потом военное училище и 20 лет службы в тогда ещё милиции. Сегодня он прививает чувство патриотизма школьникам, работая учителем ОБЖ. Но родную роту, конечно, помнит, и её особенность тоже.



Александр Исьёмин, учитель ОБЖ сош №11 им. Г.М. Пясецкого г. Орла: «Наша рота связи мотострелкового полка, где я служил последние полтора года - 27 человек, из них 24 национальности - литовцы, украинцы, латыши - все были. Только русских было всего 4 человека».

Именно это все 100 лет отличает нашу армию от стальных - многонациональность и дружба всех народов в войсках. Примеров тому тысячи. Первое знамя Победы, которое установили над рейхстагом четверо русских, татарин и казах. Или подвиг 9-й парашютно-десантной роты в Афганистане, в состав которой входили русские, белорусы, украинцы и узбеки. И, как отмечают те, кто недавно вернулся из армии, вековая дружба народов в российских войсках чтится до сих пор.



Давид Оганесян, руководитель Орловского регионального отделения Всероссийской Федерации грэпплинга: «Многонациональность - это хорошо. Это культура - узнаём друг друга. Друзья. После спорта сплочённость даёт только армия. Определённые моменты вместе переживали. Это не забыть, это просто так не проходит».

Защита Родины - это понятие включает в себя многое: мужество, ответственность, самоотверженность, безграничную любовь к отчизне, и, конечно, объединение людей в тяжёлый час. Именно дружба народов всегда делала защитников нашего Отечества самыми сильными.





Антон Киселёв





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