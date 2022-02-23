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16:40, 23 февраля 2022 года «Чтобы тебе зажгли свет в конце твоего пути, его надо заслужить». Фильм «Мистер Нокаут» как подарок к празднику Фильм об известном советском боксере Валерии Попенченко основан на реальных событиях. Орловцы, посмотревшие фильм, поделились впечатлениями с корреспондентом ГТРК «Орёл» Юлией Сулим.





Главного героя этого фильма мы привыкли видеть в образе последнего русского богатыря. Вот и здесь Виктор Хориняк играет смелого и сильного парня, который категорически не хочет заниматься боксом. Однако обожжённое войной детство, ранний уход из жизни отца и суровые законы улиц буквально заставляют парня идти в бой. А когда на его пути появляется дерзкий и амбициозный тренер, роль которого сыграл Сергей Безруков, шанса не выходить на ринг у спортсмена не остаётся.



Этот фильм - не просто о противостоянии на ринге. Он - о борьбе с собой, с чиновничьим беспределом, с обстоятельствами и страхами.



Олимпийский чемпион, единственный советский обладатель кубка Вэла Баркера Валерий Попенченко был уникальным боксёром, героем своего времени. Известны случаи, когда соперники имитировали нокауты, чтобы не продолжать драться с ним.



Уже в день премьеры кино вызвало живой интерес у орловцев. Особенно у тех, кто свою жизнь связал со спортом.



Какой он - главный бой жизни? У каждого свой ответ на этот вопрос. Кто-то сражается за любовь, кто-то - за первую ступень пьедестала, кто-то - за себя. У Валерия Попенченко совпали все три цели. И добавилась к ним четвертая - отстоять честь страны в решающем бою.



Невероятно эмоциональный, захватывающий, а спортсмены сказали бы «валидольный» фильм. Он покажет и расскажет, насколько сложен путь к победе, и что главное в нём - это каждый день быть человеком.





Юлия Сулим





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