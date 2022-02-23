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16:57, 23 февраля 2022 года «Это наш праздник» Жители Орла рассказали, как они отмечают День защитника Отечества.





Как выяснила корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сулим, орловцы День защитника Отечества предпочитают отмечать в кругу семьи. Женщины дарят подарки своим мужчинам и накрывают праздничный стол. Безоговорочно своим этот праздник считают военнослужащие и проходившие срочную службу в армии.

Сегодня - выходной, и многие вышли погулять. Среди развлечений - поход в кино или боулинг.





Орловское Информбюро





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