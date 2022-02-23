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17:20, 23 февраля 2022 года В Орле отметили День защитника Отечества Орловцы отдали дань памяти погибшим защитниками страны и поздравили ныне живущих ветеранов. Хронология праздничного дня - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Юлии Сабельниковой.





День защитников Отечества - праздник, который давно вышел за профессиональные рамки и стал по-настоящему всенародным. Во всех городах в этот день по традиции чтят память тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину. В Орле церемония неизменно проходит на бульваре Победы: после минуты молчания, гирлянду славы и цветы возложили к стеле «Орёл - город воинской славы».



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня, в день 23 февраля, легендарные воинские традиции Красной Армии и флота с особой силой вдохновляют нас на новые свершения во имя нашей Родины. Объединённые чувством гордости за славную историю страны и героической Орловщины, мы сделаем всё для поступательного развития региона, для укрепления могущества Российской державы».

Депутаты, представители трудовых коллективов и молодежи также возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Александру Горбатову и к бюстам героев-разведчиков. Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский отметил: никогда не стоит забывать о подвиге погибших воинов, а в 21 веке нужно стараться регулировать конфликты мирным путём.



Также, не изменяя традиции, каждый год добровольцы приходят поздравить с праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Виктор Баранов с женой Олимпиадой сейчас почти не выходят из дома и не принимают гостей: опасаются коронавируса. Исключение сделали для волонтёров. Виктор Сергеевич в последние годы почти потерял зрение, поэтому текст с переданных студентами открыток, ему зачитали вслух.



95-летний участник войны вспоминает: традиции празднования тогда ещё Дня Советской Армии не сильно отличаются от сегодняшних.



Виктор Баранов, участник Великой Отечественной войны: «Проводились торжественные собрания на производстве, а вечером были семейные встречи». Сегодня волонтёры пришли в дом практически каждого ветерана, ведь тех, кто отстоял нас в «роковые сороковые» в Орле осталось совсем немного - менее ста человек.





Юлия Сабельникова





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