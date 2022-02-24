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8:07, 24 февраля 2022 года

Компенсацию орловцам, призванным на военные сборы, и их семьям выплатит ПФР

С 1 января 2022 года органам Пенсионного фонда Российской Федерации переданы функции по назначению отдельных мер социальной поддержки, в частности, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 142


Ежемесячная денежная компенсация предоставляется следующим категориям граждан:

- военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы;

- членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы;

- членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы.

Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается территориальными органами ПФР на основании заявления о назначении. Решение о назначении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов (сведений).

Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня возникновения права (например, с даты установления инвалидности, а в случае назначения выплаты членам семей – с 1 числа месяца следующего за месяцем смерти (гибели) военнослужащего, но не ранее чем с 1 января 2012 года).

Обратиться с заявлением о назначении данной компенсации возможно в любой территориальный орган ПФР по своему выбору.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в Отделение ПФР по Орловской области по телефону горячей линии 72 92 43.


Орловское Информбюро


 
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