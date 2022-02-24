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8:07, 24 февраля 2022 года Компенсацию орловцам, призванным на военные сборы, и их семьям выплатит ПФР С 1 января 2022 года органам Пенсионного фонда Российской Федерации переданы функции по назначению отдельных мер социальной поддержки, в частности, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 142





Ежемесячная денежная компенсация предоставляется следующим категориям граждан:



- военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы;



- членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы;



- членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы.



Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается территориальными органами ПФР на основании заявления о назначении. Решение о назначении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов (сведений).



Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня возникновения права (например, с даты установления инвалидности, а в случае назначения выплаты членам семей – с 1 числа месяца следующего за месяцем смерти (гибели) военнослужащего, но не ранее чем с 1 января 2012 года).



Обратиться с заявлением о назначении данной компенсации возможно в любой территориальный орган ПФР по своему выбору.



В случае возникновения вопросов можно обратиться в Отделение ПФР по Орловской области по телефону горячей линии 72 92 43.





Орловское Информбюро





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