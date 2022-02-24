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9:08, 24 февраля 2022 года

Орловский театр кукол стал лауреатом Международного конкурса «Жар-Птица России»

Наш коллектив получил диплом 2 степени.


Орловский театр кукол принял участие в Международном онлайн-конкурсе «Жар-Птица России», в направлении «Театральное искусство», в категории – профессионал. Орловский коллектив представил телеверсию спектакля «Три поросёнка». Эта работа была высоко оценена членами жюри и получила диплом лауреата 2 степени.

Международный конкурс «Жар-Птица России» проходит уже в седьмой раз.
В нём были представлены различные творческие номинации, среди которых хореографическое искусство, вокальное искусство, инструментальное исполнительство, искусство концертмейстера, художественное слово, театральное искусство и другие.

В конкурсе приняли участие представители 13 стран мира:
Россия, Германия, Турция, Китай, США, ДНР, ЛНР, Белоруссия, Казахстан, Украина, Австрия, Канада, Тайланд, Венгрия, Аргентина.

По словам организаторов, в этом году были побиты все прошлые рекорды по количеству заявок участия. Всего их оказалось 11700, сообщили в Орловском театре кукол.

Фото предоставлено Орловским театром кукол


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