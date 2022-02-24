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9:40, 24 февраля 2022 года

В Болховском районе пройдёт лыжная гонка на Кубок Федора Давыдова

Соревнования намечены на 1 марта.


1 марта в Болховском районе пройдёт лыжная гонка на Кубок Федора Давыдова. Соревнование приурочено к 80-тилетию ожесточенных боёв лыжных батальонов на Болховской земле, сообщает информационный портал Орловской области.

Участие в состязании примут орловские студенты, члены общественных объединений, представители государственных и коммерческих учреждений, достигшие 18 лет.

Старт гонке будет дан в 11.30 часов на Кривцовском мемориальном комплексе. Регистрация – с 10 часов.
Маршрут - 8 км по пересеченной местности.

Приём заявок осуществляет Межрегиональное поисковое объединение «Костер», электронная почта: mpokoster@mail.ru, контактный телефон: 89300633340, Красиков Николай Сергеевич.


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