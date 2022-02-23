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21:20, 23 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле главные защитники Отечества принимали гостей и поздравления. А к местам памяти возложили цветы.



- Свой вклад в защиту Родины вносят представители всех национальностей. Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв встретился с теми, для кого дружба народов не просто слова.



- «Это наш праздник». Как сегодня орловцы отмечают 23 февраля?



- 23 февраля 90 лет назад родился поэт Дмитрий Блынский. Основная тема его творчества – любовь к своей стране.



- Кино для настоящих мужчин. Орловцы смотрят «Мистер Нокаут».



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