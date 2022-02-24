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10:45, 24 февраля 2022 года В орловском детском саду нашли фальсифицированный сыр от татарстанского производителя Продукция была изготовлена с использованием растительных жиров.





Орловский Россельхознадзор обнаружил в детском саду Орла фальсифицированный 50-процентный сыр от татарстанской фирмы «Сыркомбинат». Лабораторная проверка показала наличие в продукции повышенной доли влаги, а также присутствие растительных масел и жиров, не предусмотренных технологией производства: бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.



Декларация о соответствии продукции была отозвана. Производитель оштрафован на 50 тысяч рублей, – сообщили в Россельхознадзоре.



Фото из архива









Артём Ежаков





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