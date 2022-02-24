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10:06, 24 февраля 2022 года В Орле сообщили об очередных отключениях электричества и водоснабжения Неудобства продлятся несколько часов.





В мэрии Орла сообщили об очередных плановых и аварийных работах. По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», 24 февраля до 12:00 в связи с техническим обслуживанием трансформаторной подстанции отключено электроснабжение потребителей частного сектора на ул. Лазо, ул. Паровозной, ул. Высокой.



Также 14:00 отключено горячее водоснабжение потребителей котельной ул. Латышских стрелков, 109. До этого же времени перекрыто холодное водоснабжение потребителей ул. Герцена, 1, 3, 9. Автоцистерна с водой находится на ул. Герцена, 3.



Фото из архива









Артём Ежаков





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