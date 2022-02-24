Глава Минпросвещения отозвал кандидатуру руководителя департамента образования Орловской области

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11:15, 24 февраля 2022 года
Глава Минпросвещения отозвал кандидатуру руководителя департамента образования Орловской областиСергей Кравцов отметил, что в регионе сорвали график капремонта школ.
Глава Минпросвещения РФ отозвал кандидатуру руководителя департамента образования Орловской области Алексея Карлова. Причиной стал срыв графиков капитального ремонта школ в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
«Мы понимаем те сложности, которые есть у регионов. Хочу обратить внимание, что на сегодняшний день мы проанализировали ситуацию с объявлением конкурса, я проводил совещание с вице-губернаторами, вчера отозвал кандидатуру министра Орловской области, потому что график был сорван. До 1 марта нам регионы должны представить информацию, но мы видим, что по некоторым регионам идёт отставание. Это недопустимо»
, – приводит слова Сергея Кравцова сайт Минпросвещения
.
Артём Ежаков