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11:45, 24 февраля 2022 года В Орле проверили торговлю разливной водой В нескольких торговых точках нашли нарушения.





В Северном районе Орла прошла проверка прокуратуры на предмет соблюдения законодательства в сфере торговли разливной водой. В нескольких торговых точках нашли нарушения, – сообщили в ведомстве. Среди замечаний – отсутствие данных о продавце, режиме работы, адресе регистрации организации. В некоторых случаях не проводился постоянный лабораторный контроль воды и качества обработки аппаратов.



В адрес глав четырех торговых точек внесены представления. Нарушения устранены. Вынесено шесть постановлений о возбуждении административного дела, ответственные понесли наказание.



Фото из архива









Артём Ежаков





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