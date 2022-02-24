В Орле проверили торговлю разливной водой

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11:45, 24 февраля 2022 года
В Орле проверили торговлю разливной водойВ нескольких торговых точках нашли нарушения.
В Северном районе Орла прошла проверка прокуратуры на предмет соблюдения законодательства в сфере торговли разливной водой. В нескольких торговых точках нашли нарушения, – сообщили в ведомстве. Среди замечаний – отсутствие данных о продавце, режиме работы, адресе регистрации организации. В некоторых случаях не проводился постоянный лабораторный контроль воды и качества обработки аппаратов.
В адрес глав четырех торговых точек внесены представления. Нарушения устранены. Вынесено шесть постановлений о возбуждении административного дела, ответственные понесли наказание.
Фото из архива
Артём Ежаков