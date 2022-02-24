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12:15, 24 февраля 2022 года 598 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 9 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 96 640). Госпитализировано 9 человек.



Накануне выписано 345 жителей региона (всего – 76 501). Умерли трое. С начала пандемии в области скончалось 1 726 человек.





Артём Ежаков





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