четверг 24.02.2022 16:50:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:00, 24 февраля 2022 года

В отношении главы УГИБДД России по Орловской области возбуждено новое уголовное дело

В дополнение к статье о мошенничестве следствие инициировало производство по факту злоупотребления должностными полномочиями.


В отношении главы УГИБДД России по Орловской области возбуждено новое уголовное дело. На основании материалов УФСБ следствие инициировало производство по факту злоупотребления должностными полномочиями, – сообщили в СУ СК.

Следствие считает, что подозреваемый, зная, что между областным УМВД и местным жителем заключены госконтракты на аренду офисов для правоохранителей, инициировал завышение арендной платы за пользование помещениями с 240 000 рублей до 480 000 рублей, из-за чего деньги были незаконно изъяты из бюджета полиции.

Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, он понесёт наказание в установленном законом порядке.

Параллельно продолжается расследование дела о мошенничестве, в котором также подозревается глава регионального УГИБДД, а также двое его подчиненных. Как следует из материалов дела, в течение четырех лет фигуранты, будучи доцентами по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института, проводили не все положенные занятия, при этом полностью получая зарплату.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.