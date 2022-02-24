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12:00, 24 февраля 2022 года В отношении главы УГИБДД России по Орловской области возбуждено новое уголовное дело В дополнение к статье о мошенничестве следствие инициировало производство по факту злоупотребления должностными полномочиями.





В отношении главы УГИБДД России по Орловской области возбуждено новое уголовное дело. На основании материалов УФСБ следствие инициировало производство по факту злоупотребления должностными полномочиями, – сообщили в СУ СК.



Следствие считает, что подозреваемый, зная, что между областным УМВД и местным жителем заключены госконтракты на аренду офисов для правоохранителей, инициировал завышение арендной платы за пользование помещениями с 240 000 рублей до 480 000 рублей, из-за чего деньги были незаконно изъяты из бюджета полиции.



Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, он понесёт наказание в установленном законом порядке.



Параллельно продолжается расследование дела о мошенничестве, в котором также подозревается глава регионального УГИБДД, а также двое его подчиненных. Как следует из материалов дела, в течение четырех лет фигуранты, будучи доцентами по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института, проводили не все положенные занятия, при этом полностью получая зарплату.





Артём Ежаков





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