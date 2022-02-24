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12:14, 24 февраля 2022 года Андрей Клычков призвал орловцев не паниковать в связи со специальной военной операцией РФ в Донбассе Губернатор Орловской области обратился к жителям региона.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков заверил орловцев об отсутствии оснований для паники в связи с военной операцией РФ в Донбассе.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы с вами работаем в обычном режиме. У нас нет никаких изменений, мы не планируем никаких ограничений или особых условий. Оснований для паники нет». Также глава региона анонсировал традиционный прямой эфир в социальных сетях. Он состоится сегодня в 19:00.





Артём Ежаков





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