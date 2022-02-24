Крыша течёт, стена рушится

Жители дома №64 по улице Маяковского в Орле бьют тревогу по поводу состояния здания. На место выехала съёмочная группа ГТРК «Орёл».

Текущая крыша для дома №64 по улице Маяковского проблема не новая, периодически ее ремонтировали, но недавно управляющая компания сменилась и, по словам жильцов, на жалобы реагировать не торопится. При этом проблемы этого дома множатся. В начале февраля обрушилась часть стены.

Представители управляющей компании заверили: жителей они слышат и предлагают им принять участие в подпрограмме по ремонту крыши, и уже начали ремонтировать мягкую кровлю, после чего займутся кирпичной кладкой.

Александр Кочанов, главный инженер МУП ЖРЭП «Заказчик»: «Имеются нарушения в парапетной плите, которые образовались на стыке в зимний период, которые, я думаю, мы сможем устранить до конца марта и поштукатурить стену».

После обращения жителей, домом № 64 по Маяковского заинтересовались и в жилищной инспекции. В ходе планируемой проверки будут рассмотрены действия должностных лиц управляющей компании.