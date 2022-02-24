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13:20, 24 февраля 2022 года В Орловском академическом - премьера Орловский Академический театр имени Тургенева приглашает всех на спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». С режиссёром спектакля Виктором Стрельченко беседовала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





В Орловском Академическом театре имени Тургенева поставили спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Поставил спектакль приглашённый режиссер Виктор Стрельченко. В Орловском Академическом театре имени Тургенева поставили спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Поставил спектакль приглашённый режиссер Виктор Стрельченко. Спектакль «Старший сын» рассказывает о взаимоотношениях людей, о потерянных ценностях, которых так не хватает современному миру, об искренних чувствах, которые становятся ключом к пониманию людей и их поведению, о вечном конфликте отцов и детей, о зарождении любви там, где её не ждешь, в самых неожиданных ситуациях, и между самыми неподходящими друг другу людьми...





Эва Стасюлевич





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