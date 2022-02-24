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14:14, 24 февраля 2022 года

Орловские школьники примут участие во Всероссийском конкурсе «Кибердром»

Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер встретилась с участниками и узнала подробности.


Орловские школьники примут участие во Всероссийском конкурсе «Кибердром». Подготовка идёт в образовательном центре «Созвездие Орла».
 
Сергей Селивёрстов, методист образовательного центра «Созвездие Орла»: «От «Созвездия» подали заявки более 50 человек. Это не только те ребята, которые постоянно учатся у нас, но и те, которые были у нас на специализированных образовательных сменах по аэрокосмическим технологиям».
 
Биться за место в финале будут 85 регионов страны и 50 тысяч участников. Уже стартовал этап обучения. На онлайн-платформе можно изучить языки программирования. Видео-курсы и мастер-классы доступны зарегистрированным. Далее - четвертьфинал «Зарница». В неё сыграют только две региональные команды. Финальные испытания намечены на сентябрь. 
 
Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Мы, как регион, первыми в России выполнили норму по набору участников. У нас зарегистрировано более 2 тысяч желающих участвовать в конкурсе. Сейчас они проходят тестирование, которое развернуто на базе ОГУ, и лучшие будут допущены до очного участия».
 
В этом году опорный вуз выбран оператором конкурса. Возраст участников от 14 до 27 лет. В команде обязательно должно быть двое школьников. 
 
С визитом на Орловщину приехали производители дронов. Они познакомились с юными «технарями» и оценили их проекты. 
 
Алиса Сазонова, директор центра исследования и разработки беспилотных систем (г. Москва): «Проекты очень интересные - у них и подводная фотограмметрия, и дроны для сельского хозяйства, и ряд других направлений. Мы договорились, что они пришлют свои проекты, мы более детально их изучим и дадим свою обратную связь».
 
Пока у школьников ежедневная практика. В руках у «пилота» - мобильный телефон, он же - пульт управления беспилотником, подключается к дрону через Wi-Fi. Не все трюки удаются с первой попытки. За кажущейся простотой скрываются часы тренировок. Надо правильно просчитать траекторию, скорость движения, угол наклона, тогда беспилотник в воздухе выполнит то, что задумано на земле.
 
В рамках конкурса школьники изучают пилотирование и роевой полет.
 
Ксения Шаповал разработала свой проект. Её квадрокоптер создан исключительно в помощь медикам.
 
Ксения Шаповал, участник Всероссийского конкурса «Кибердром» от Орловской области: «Мы сделали свой квадрокоптер, который будет распространять медикаменты в различные больницы, удалённые от города. Мы разместили несколько точек, где будет удобно располагать квадрокоптеры и медикаменты, чтобы быстро довозить их до нужных мест».
 
Так на Орловщине куются кадры для цифровой промышленности и закладывается фундамент в профессиональное будущее. Победители конкурса могут пройти стажировку на предприятии, школьники получат плюс 10 баллов к ЕГЭ.



Анна Вайсергисер


 
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