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14:45, 24 февраля 2022 года В Орле к 11 годам строгого режима приговорили закладчика наркотиков Осужденный полностью признал вину.





Заводской районный суд приговорил гражданина Узбекистана к 11 годам строгого режима за попытку распространения крупного веса наркотиков. Осужденный входил в состав преступной группы, являясь в ней закладчиком. Мужчина забирал крупные партии запрещенных веществ из тайников, после чего фасовал «зелье» на разовые дозы и помещал их в «закладки». Во время задержания оперативники изъяли 64 свертка с наркотиками общим весом почти в 110 граммов.



Осужденный полностью признал вину. Дела в отношении других членов ОПГ выделены в отдельное производство.





Артём Ежаков





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