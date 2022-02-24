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15:24, 24 февраля 2022 года Антиковидные меры в Орловской области продлены до конца марта Общий показатель заболеваемости в регионе упал на 15%.





Антиковидные меры в Орловской области продлены до 31 марта включительно. Соответствующие решения приняты на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.



Глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев отметил, что в регионе на 15% снизился уровень заболеваемости COVID-19. Это отмечено во всех возрастных группах. Исключение – дети в возрасте до шести лет, среди которых рост инфицирования составил 18,4%. Также на 18,3% уменьшилось число госпитализаций. Штамм «Омикрон» присутствует в 95% секвенированных проб.





Артём Ежаков





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