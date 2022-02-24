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15:49, 24 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Запрет на «ночную жизнь» в Орле истекает сегодня. Продлят или снимут ограничения работы клубов и ресторанов после полуночи - решат на регштабе.



- Крыша течёт, стена рушится. Жители дома №64 по улице Маяковского в Орле бьют тревогу по поводу состояния здания. На место выехала съёмочная группа ГТРК «Орёл».



- Полёт идей. Разработки орловских подростков заинтересовали столичных экспертов.



- Попутного ветра! Орловцы покоряют снежные просторы Черноземья.



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