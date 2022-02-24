Главная » Новости



16:11, 24 февраля 2022 года В Орловской области сняли ряд противоэпидемических ограничений Речь идет о работе общепита и увеселительных заведений в ночное время. Также разрешено открыться фуд-кортам. Снято требование наличия QR-кодов у посетителей и участников культурных мероприятий.





С 25 февраля в Орловской области разрешена ночная работа общепита и увеселительных заведений. Также разрешено открыться фуд-кортам. От зрителей и участников культурных мероприятий не потребуется QR-код. Соответствующие решения приняты на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения и завоза COVID-19.





Артём Ежаков





Новости СМИ2