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16:30, 24 февраля 2022 года В Орловскую область прибыли первые беженцы из ДНР и ЛНР 17 человек прибыли в регион самостоятельно.





В Орловскую область прибыли первые беженцы из ДНР и ЛНР. Об этом заявил зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский. 17 человек, из которых пятеро – дети, прибыли в область самостоятельно. Все они поселились у родственников и знакомых в Орле, Кромах, Мценске, Хотынце и в Залегощенском районе. Прибывающих в регион беженцев будут размещать в гостинице «Русь». По формированию групп в 30 человек их будут переселять в пункты временного размещения.



На данный момент в регионе создано 640 мест в ПВР. Орловщина находится в резерве областей, ожидающих приема жителей Донбасса.





Артём Ежаков





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