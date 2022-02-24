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16:57, 24 февраля 2022 года В Орловской области формируют первый реестр по организации выплат беженцам из Донбасса Также в тестовом режиме запускается телефон горячей линии для вынужденных переселенцев «122».





В Орловской области формируют первый список беженцев, которым по поручению президента Владимира Путина разово выплатят по 10 тыс. рублей. Напомним, первые 17 вынужденных переселенцев уже прибыли в регион.



Также в тестовом режиме запускается телефон горячей линии для беженцев «122». По номеру можно получить информацию о размещении и пребывании в ПВР, о предоставлении гуманитарной помощи, а также запросить консультации сотрудников миграционной службы и Сбербанка.





Артём Ежаков





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