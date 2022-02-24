Следствие заинтересовалось состоянием дома № 64 по ул. Маяковского в Орле

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17:30, 24 февраля 2022 года
Следствие заинтересовалось состоянием дома № 64 по ул. Маяковского в ОрлеОб этом заявили в СУ СК России по Орловской области.
СУ СК России по Орловской области объявило о начале доследственной проверки после публикации сюжета ГТРК «Орел» о ненадлежащем содержании дома № 64 по ул. Маяковского. В здании течет крыша, обрушилась часть одной из стен, а УК, как сообщают жители, не выполняет свои обязательства. Следствие намерено дать оценку действиям или бездействию ответственных сотрудников и принять соответствующее процессуальное решение.
Артём Ежаков