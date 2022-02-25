Сегодня Егор Семёнович Строев отмечает 85-летний юбилей

Егор Семёнович Строев - почётный Председатель Совета Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», глава Орловской области в 90-х – начале 2000-х.

Сегодня исполняется 85 лет Егору Семёновичу Строеву. Он родился в простой крестьянской семье в Хотынецком районе, трудовой путь начал в колхозе. Первое образование по специальности «агроном-садовод» получил в Мичуринском плодоовощном институте. Был секретарём Орловского обкома КПСС, в 90-х – начале 2000-х возглавлял Орловскую область.

В 1996 году Егор Семёнович избран Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Имеет звание «Почётного Председателя Совета Федерации». Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук. Строев оставил парламентскую деятельность в сентябре 2014 года.

С юбилеем Егора Семёновича Строева поздравила Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко: «Его богатый опыт, знания жизни на уровне регионов, понимание страны очень пригодились и при формировании модели российского федерализма, и при определении в ней места Верхней палаты. Мы сейчас стараемся работать по принципу «Совет Федерации - Палата реальных дел», а эти принципы на самом деле закладывал тогда Егор Семенович Строев».