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8:05, 25 февраля 2022 года

Андрей Клычков поздравил Егора Семёновича Строева с 85-летием

Глава региона отправил юбиляру поздравительную телеграмму.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил Егора Семёновича Строева с 85-летием: 
 
Почетному Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетному гражданину Орловской области Е.С. Строеву.

Уважаемый Егор Семенович!

Примите мои искренние поздравления с 85-летием!
 
Ваша плодотворная политическая и государственная деятельность по праву является образцом созидания, истинного патриотизма и беззаветного служения нашему Отечеству, родной Орловщине и ее жителям. Вы добились выдающихся успехов в реформировании сельского хозяйства и социальной сферы села в 80-е годы: программа «Орловское ускорение» была известна всему СССР. В суровые годы перехода к рынку под Вашим руководством удалось сохранить и укрепить потенциал экономики и социальной сферы региона, его кадровую составляющую, обеспечить качественный рост производства в сельском хозяйстве, проведение современной инвестиционной политики. Вы получили заслуженное признание орловцев: земляки глубоко уважают Вас и гордятся Вашими достижениями на благо орловской земли. Выдающийся политик, реформатор и ученый, один из наиболее авторитетных государственных деятелей современной России, на посту Председателя Совета Федерации Вы внесли огромный личный вклад в сохранение единства и целостности России, становление российского парламентаризма в переломные для Отечества годы, решение важнейших задач всестороннего развития регионов, что заслужило высокую оценку руководства страны.
 
Уважаемый Егор Семенович! В день юбилея от всей души желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии на многие годы. Счастья, добра, мира и благополучия Вам и Вашим близким.
 
С уважением,
Губернатор Орловской области А.Е. Клычков



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