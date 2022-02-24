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18:46, 24 февраля 2022 года Орловщина помогает В Орловской области открыт волонтёрский штаб «Мы вместе». Здесь окажут материальную и гуманитарную помощь тем, кто приедет в наш регион из ДНР и ЛНР. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина познакомилась с семьёй, уже приехавшей в нашу область.





Кристина Коновалова с двумя детьми - одна из первых прибывших в Орёл из Донецка. Женщина рассказала, как они добрались до Орла.

Кристина Коновалова, жительница ДНР: «В пятницу объявили о срочной эвакуации, с утра выехали на своей машине, муж довёз до границы. Так как он военнообязанный, его не выпустили. Там пешим перешли, вызвали такси, нас до Ростова довезли. Подождали, пока родственник доедут из Орла. Переночевали там и прибыли сюда, к ним».

Кристина уже написала заявление на выплату 10 тысяч рублей и получила помощь продуктами и средствами гигиены - в штабе общественной приёмной партии «Единая Россия».



Буквально за три дня штаб превратился в настоящий склад. Неравнодушные люди привезли сюда продукты питания, бытовую химию, одежду. Всё это пригодится тем, кто был вынужден покинуть родной дом.



Вещи в штаб продолжают нести. На хештег «своих не бросаем» откликнулись и отдельные орловцы, и целые организации.



Михаил Вдовин, руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия» и Волонтёрского центра: «Столько доброты от людей я давно не видел, и хотел им поклониться им за эту доброту».

Буквально два дня назад фура с гуманитарной помощью, собранной орловцами, была доставлена в Ростов. Предметы первой необходимости передадут тем, кому ещё предстоит переезд. Сейчас волонтёры помогают рассортировать собранное.



В Орле пунктов сбора помощи несколько. Это штаб ОНФ в гостинице «Русь», центр «Патриот 57» в ДК Железнодорожников, Красный Крест на Полесской, 53. Гуманитарную помощь эти организации оказывают не в первый раз.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Когда появился ковид, мы начали активно собирать помощь - от населения и от организаций, у нас также стоят в гипермаркетах «Тележки добра». Александр Маслеников, исполнительный директор Орловского регионального отделения Российского Красного Креста: «Для Красного Креста подготовка к чрезвычайным ситуациям это одно из приоритетных направлений деятельности, поэтому заранее формируются комплекты помощи пострадавшим - одежда, постельное белье, детская одежда».

Понадобится и помощь волонтёров. Вступить в ряды добровольцев можно через сайт «Мы вместе», раздел «Своих не бросаем». Более 15 добровольческих общественных организаций уже готовы оказать посильную помощь.



Татьяна Свиридова, руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Орловской области: «Нужна помощь в том, чтобы разместить людей до места временного пребывания. В том числе, это медицинская помощь - потому что ситуации бывают разные, это психологическая помощь - потому что люди оказались в непростой ситуации, помощь с детьми».

Поступает и материальная помощь. От орловских предпринимателей уже пришло более 350 тысяч рублей на счёт реготделения Российского детского фонда.





Вести-Орёл





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