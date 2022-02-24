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19:31, 24 февраля 2022 года

Андрей Клычков посетил гостиницу «Русь», где разместились беженцы из ДНР и ЛНР

Губернатор Орловской области пообщался с людьми и ознакомился с условиями их размещения.


Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил пункт временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Орле. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram. В гостинице «Русь» на данный момент разместили шесть человек. Они самостоятельно прибыли из Макеевки и Алчевска.

Гостиница «Русь» – один из шести временных пунктов размещения в Орле, которые в эти дни готовы принимать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Здесь для их комфорта и спокойствия созданы все условия, обеспечивается горячее питание. С прибывшими работают волонтёры, которые разъясняют, как получить выплату в размере 10 тыс. рублей, а трудоспособному населению предлагают помощь в трудоустройстве, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


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