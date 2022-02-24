четверг 24.02.2022 23:59:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:33, 24 февраля 2022 года

Андрей Клычков призвал не верить фейковым новостям

Губернатор Орловской области обратился к орловцам в прямом эфире в Instagram.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона не верить фейковым новостям, связанным со спецоперацией на территории Украины. Андрей Клычков сообщил, что ситуация на территории Орловской области стабильная.

Андрей Клычков: «Мы работаем в обычном штатном режиме, у нас нет никаких изменений, мы не планируем никаких ограничений, запретов, не планируем вводить особые условия».
Как отметил глава региона, на Орловщине нет дефицита продуктов.

Андрей Клычков: «Сегодня провели проверку продуктовой и банковской части, АЗС. Все резервы сформированы в достаточном объёме. Прошу вас сохранять спокойствие и не верить фейковой информации. Обо всех событиях я буду своевременно информировать вас сам. Убеждён, что обстановка на территории нашего региона останется стабильной».
Также губернатор заверил, что внеплановых военных сборов в регионе не проводится.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.