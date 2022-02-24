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19:33, 24 февраля 2022 года Андрей Клычков призвал не верить фейковым новостям Губернатор Орловской области обратился к орловцам в прямом эфире в Instagram.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона не верить фейковым новостям, связанным со спецоперацией на территории Украины. Андрей Клычков сообщил, что ситуация на территории Орловской области стабильная.



Андрей Клычков: «Мы работаем в обычном штатном режиме, у нас нет никаких изменений, мы не планируем никаких ограничений, запретов, не планируем вводить особые условия». Как отметил глава региона, на Орловщине нет дефицита продуктов.



Андрей Клычков: «Сегодня провели проверку продуктовой и банковской части, АЗС. Все резервы сформированы в достаточном объёме. Прошу вас сохранять спокойствие и не верить фейковой информации. Обо всех событиях я буду своевременно информировать вас сам. Убеждён, что обстановка на территории нашего региона останется стабильной». Также губернатор заверил, что внеплановых военных сборов в регионе не проводится.





Орловское Информбюро





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