Андрей Клычков призвал не верить фейковым новостям

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19:33, 24 февраля 2022 года
Андрей Клычков призвал не верить фейковым новостямГубернатор Орловской области обратился к орловцам в прямом эфире в Instagram.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона не верить фейковым новостям, связанным со спецоперацией на территории Украины. Андрей Клычков сообщил, что ситуация на территории Орловской области стабильная.
Как отметил глава региона, на Орловщине нет дефицита продуктов.
Андрей Клычков: «Мы работаем в обычном штатном режиме, у нас нет никаких изменений, мы не планируем никаких ограничений, запретов, не планируем вводить особые условия».
Также губернатор заверил, что внеплановых военных сборов в регионе не проводится.
Андрей Клычков: «Сегодня провели проверку продуктовой и банковской части, АЗС. Все резервы сформированы в достаточном объёме. Прошу вас сохранять спокойствие и не верить фейковой информации. Обо всех событиях я буду своевременно информировать вас сам. Убеждён, что обстановка на территории нашего региона останется стабильной».
Орловское Информбюро